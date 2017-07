De 25-jarige zwemmer won dinsdag in het Balatonmeer van Hongarije de prijs die nog op zijn erelijst ontbrak. Hij veroverde vorig jaar de olympische titel voor de kust van de Copacabana van Rio de Janeiro en werd eerder ook al twee keer Europees kampioen.



Weertman controleerde de race in het troebele water van het grootste meer van Midden-Europa. De vriend van Ranomi Kromowidjojo vertrouwde op zijn eindsprint en dat bleek een goede beslissing. Hij tikte net iets eerder aan dan de Amerikaan Jordan Wilimovsky. Marc-Antoine Olivier eindigde als derde. De Fransman won zaterdag wel goud op de vijf kilometer.

Weertman liet die afstand lopen omdat hij zich optimaal op de 10 kilometer wilde voorbereiden. Marcel Schouten werd achttiende en komt later op de WK nog in actie op de 25 kilometer. Weertman laat zich volgende week ook in het 50 meterbad zien. Hij komt daar in actie op de 800 meter vrij, het nummer dat door het IOC op het programma is gezet voor de Spelen van Tokio 2020.

Ferry Weertman grijpt de wereldtitel. Foto: Screenshot

Sharon van Rouwendaal kon eerder geen indruk maken op de 10 kilometer open water voor vrouwen. De Nederlandse, gekweld door de ziekte van Pfeiffer, kwam afgelopen zondag niet verder dan de zestiende plek.