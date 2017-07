Linksback Haps komt over van AZ en tekent een contract voor vijf seizoenen. Hij moet de naar AS Monaco vertrokken Terence Kongolo doen vergeten bij de landskampioen. Als onderdeel van de deal vertrekt Marko Vejinovic naar AZ.

"Op zijn positie is Ridgeciano een van de beste spelers van Nederland, zowel aanvallend als verdedigend", aldus technisch directeur Martin van Geel. "Dat heeft hij niet alleen in de Eredivisie maar ook in de Europa League laten zien. We zijn dan ook blij dat we hem nog ruim voor de start van het seizoen hebben kunnen vastleggen."

Centrumverdediger St. Juste maakte het afgelopen seizoen indruk bij sc Heerenveen. Hij is een vierjarig contract met de club uit Rotterdam overeengekomen. Feyenoord was op zoek naar verdedigers omdat ook Rick Karsdorp (AS Roma) deze zomer voor een loopbaan in het buitenland koos.

"We halen met Jeremiah een zeer talentvolle jongen binnen die dus al de nodige ervaring heeft, maar de komende jaren ook nog enorm kan doorgroeien", stelde Van Geel. "Naast centraal in de verdediging kan Jeremiah eventueel ook als verdedigende middenvelder uit de voeten. Voor een trainer is het altijd prettig als spelers op meerdere posities kunnen spelen."

Feyenoord versterkte zich de afgelopen maanden ook al met Kevin Diks, Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius. Dirk Kuijt beëindigde zijn loopbaan en Eljero Elia tekende een contract bij Istanbul Başakşehir. Onduidelijk is nog of de club uit Rotterdam opnieuw Steven Berghuis van Watford kan huren.