"Als je het zo afmaakt, geeft dan het een fantastisch gevoel. Het was een geweldige teamprestatie", jubelde Ten Dam in gesprek met de NOS.

De routinier doelde daarmee op de inspanningen van Sunweb om Marcel Kittel al snel op achterstand te rijden. Matthews kon zodoende punten voor de groene trui pakken bij de tussensprint en de finish. Het gat met de Duitse groenetruidrager werd op die manier met maar liefst 50 punten verkleind tot 29.

Foto: ANP

"We hebben Kittel bij zijn ballen gegrepen en ze op tafel gesmeten", lachte Ten Dam, die vlak na de meet nog wel even vreesde. "Toen ik hoorde dat het een fotofinish was, had ik wel even een bang hartje. Edvald Boasson Hagen en John Degenkolb (die tweede en derde werden, red.) zijn ook heel snelle mannen. Ik reed zelf op vijf kilometer van de finish toen ik via de radio hoorde dat Matthews daadwerkelijk had gewonnen. Toen had ik wel weer even kippenvel. Vanavond drinken we wéér champagne en bier!"

Want de Tour de France kan inderdaad niet meer stuk voor Sunweb. Matthews schreef eerder ook al de veertiende etappe op zijn naam, een dag eerder had Warren Barguil op de Franse feestdag Quatorze Julliet gewonnen. De Fransman heeft als klap op de vuurpijl de bollentrui stevig om de schouders hangen.