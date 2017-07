"Het was van start tot finish oorlog. Het was echt een heel zware dag. Marcel Kittel moest al vroeg lossen en toen begon Sunweb tempo te maken. Vervolgens is het nooit stilgevallen", aldus Mollema, die zondag na een lange solo de vijftiende rit won, in gesprek met de NOS.

"Ik voelde me op zich wel goed, maar het was vandaag opeens heel warm en ik heb de hele dag met een droge mond gereden. In de beginfase probeerde ik nog mee te springen, maar de kopgroepjes werden steeds teruggepakt. Toen was het gewoon een kwestie van de dag doorkomen."

Mollema moest in de slotfase nog wel aan de bak, omdat zijn kopman Alberto Contador de slag miste toen het peloton op de kant ging. "We wisten dat het ging gebeuren, maar we zaten op het juiste moment gewoon niet goed van voren. Ik belandde met Alberto in de tweede groep en heb de schade nog proberen te beperken, maar helaas. Het is jammer dat we zoveel tijd verliezen."

Contador kwam uiteindelijk op één minuut en 33 seconden van ritwinnaar Michael Matthews over de finish. De Spanjaard zakte van de negende naar de elfde plaats in het algemeen klassement.