Telesport Leeuwinnen genieten na: 'Zó vet!'

17 min geleden

In Telesport Vandaag: De Nederlandse voetbalsters genieten nog even na van hun EK-zege op Noorwegen, maar de Leeuwinnen weten dondersgoed dat hun werk nog niet klaar is. Verder een reportage over de Nederlandse touwtrekkers die zich voorbereiden op de World Games in Polen. En wie wint de...