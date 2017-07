premium

Oud-Ajacied doet PSV pijn in oefenduel

29 min geleden ANP

Een veredelde B-ploeg van PSV heeft dinsdag het trainingskamp in Zwitserland afgesloten met een nederlaag. In Niederhasli eindigde het oefenduel met Grashopper Zürich in 3-1. Het was voor PSV de eerste verliespartij in de voorbereidingsperiode, na 2-0 tegen RKC Waalwijk, 1-0 tegen FC Sion en 0-0 tegen AS Monaco.