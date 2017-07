Op beelden van na de finish is te zien hoe Degenkolb, die derde werd, Matthews bij zijn nek grijpt. Daarbij zou de Duitser van Trek Segafredo ook stevig hebben gescholden.

Degenkolb gaf toe dat hij kwaad was, omdat Matthews te veel van zijn lijn zou hebben afgeweken in de sprint. De Australiër van Sunweb was bepaald niet te spreken over het gedrag van zijn rivaal.

Greg Van Avermaet, (4e) snapte de claim van de Duitser niet. "Degenkolb is sowieso al niet mijn beste vriend", zei de Belg tegen Sporza. "Want ik heb in het verleden al problemen met hem gehad. Volgens mij liet Matthews zeker genoeg plaats om te passeren. Als Degenkolb echt sterker was zou hij Matthews wel voorbij gegaan zijn."

Bekijk hier de uitslag van de etappe en de diverse klassementen.

Volgens Cyclingnews gaat Philippe Marien, voorzitter van de Tour-jury, morgen voor de start van de 17e etappe nog een gesprek aan met Degenkolb. Naar aanleiding daarvan zou er eventueel nog een straf kunnen volgen voor zijn gedrag.