Overmars heeft 'transferverbod' voor Viergever

Ondanks het transferverbod van Viergever heeft Overmars nog niet met de verdediger gesproken over het openbreken en verlengen van zijn tot medio 2018 lopende contract. „Dat komt later.”

Na het vertrek van Kenny Tete (Olympique Lyon), Jairo Riedewald (Crystal Palace) en Heiko Westermann (Austria Wien) plus het naderende afscheid van Mitchell Dijks zit Ajax dun in de verdedigers. Het aantrekken van een linksback heeft prioriteit.

45 miljoen euro

Eerder zei Overmars over Kasper Dolberg en Amin Younes ook al: „Not for sale (niet te koop, red.).” Om de nek van Davinson Sanchez hing hij een prijskaartje van 45 miljoen euro. Door de uitstekende financiële positie van Ajax is het volgens de leiding tijd om steeds vaker ’nee’ te verkopen bij interesse voor basisspelers, waardoor het elftal dat vorig jaar in Europa verraste – op Davy Klaassen na – intact wordt gehouden.