Feyenoord gaat Heerenveen gespreid betalen

28 min geleden

Jerry St. Juste (20) ging op maandagmiddag nog in een blauw-wit shirt op de elftalfoto bij Heerenveen, maar werd 24 uur later op de foto gezet in een rood-wit shirt bij Feyenoord. Nog eens een paar uur later liep hij in een trainingspak rond in de Alpen, waar hij zich snel hoopt te bewijzen tussen bij de gevestigde orde van de kampioen.