LIVE TOUR - Mollema weer in aanval

17e etappe La Mure – Serre-Chevalier 183 kilometer, bergetappe

De klimmers hebben nog twee kansen om het verschil te maken voor de tijdrit van zaterdag. Met bekende Alpenreuzen als de Col de la Croix de Fer, de Col de Télégraphe en de Col de Galibier (met 2642 meter het dak van deze Tour) heeft de rit van vandaag alles in zich om een klassieker te worden. De finish ligt na de afdaling van bijna 28 kilometer.

"De roemruchte Col du Galibier is dé scherprechter van deze rit", stelt Boogerd. "Helaas finishen ze niet zoals in 2011 op de top van deze Alpenreus. Nu wacht nog de afdaling van de Lautaret. Alleen de eerste zes kilometer zijn technisch, wanneer je vervolgens links richting Briancon draait is het een snelle, gemakkelijke afdaling. Let wel op: op dit stuk heb je altijd tegenwind. Dus aanvallers zijn hier niet in het voordeel. Normaal zou het hier echter al een man-tegen-man gevecht moeten zijn. Met de Ornon, Croix de Fer, Télégraphe en Galibier is het een pittige Alpenrit. Al heb ik ze de afgelopen jaren nog zwaarder gezien."

