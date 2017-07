Wie sterk én slim is, is onverslaanbaar. Het bewijs daarvoor leverde Weertman (25) in het Hongaarse Balatonmeer, waar hij met het veroveren van de wereldtitel op de tien kilometer een unieke Grand Slam voltooide. De Europese en olympische titel op die afstand prijkten al prominent op zijn curriculum vitae. Na gisteren is zijn erelijst compleet.

Toch is Weertmans honger nog lang niet gestild."Ik ben de eerste man die zowel op de WK als de Spelen heeft gewonnen. Supergaaf, natuurlijk. Maar niemand is ooit twee keer olympisch kampioen geworden. Dat wordt mijn volgende doel.”

Een jaar geleden, na zijn historische zege op de Copacabana, had hij nog een maand bedenktijd nodig voor de vraag of hij zich op Tokio 2020 wilde richten. Aanvankelijk besloot hij zijn carrière met een jaar te verlengen. Begin deze maand stond het voor hem vast dat hij over drie jaar zijn olympische titel in Japan wil verdedigen. Spijt van die beslissing heeft hij nog geen seconde gehad. "De passie is nog onverminderd aanwezig.”