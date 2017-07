Nico Rosberg op bezoek bij Daley Blind & co

Niemand minder dan Nico Rosberg kwam een kijkje nemen bij Daley Blind & co. De 32-jarige Duitser veroverde in 2016 de wereldtitel in de Formule 1 en beëindigde vervolgens zijn loopbaan.

Rosberg ging op de foto met de spelers van Manchester United en kreeg ook een shirt van de Red Devils met daarop zijn naam. Ook José Mourinho schudde Rosberg de hand.

Manchester United is in de Verenigde Staten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.