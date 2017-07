"Ik zeg niet dat we zo maar even kampioen worden, maar we hebben denk ik wel een selectie die echt mee kan strijden om de titel'', aldus Wijnaldum in Hong Kong, waar Liverpool in voorbereiding is op het nieuwe seizoen. "Ik heb er vertrouwen in dat we niet dezelfde fouten maken als vorig seizoen. De basis is goed.''

Liverpool eindigde vorig seizoen als vierde in de Premier League, op zeventien punten van koploper Chelsea. Vooral tegen de kleinere ploegen liet Liverpool veel punten liggen.