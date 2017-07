"Er waren wel wat pijntjes, maar dat hoort erbij. Iedereen is er goed uitgekomen. Het was een wedstrijd van een heel hoog niveau, en dat kost kracht. We hebben heel veel energie geleverd. We hebben wel even nodig gehad om bij te komen'', aldus de bondscoach over de eerste wedstrijd van zondag tegen Noorwegen. Oranje won in Utrecht met 1-0.

Wiegman op de KNVB-website OnsOranje: ,,Ik heb wel genoten, ja. Er stond een team. Er was zoveel strijd, en we werkten heel goed samen. Als we dat tegen Denemarken ook kunnen brengen, wordt dat een hele mooie wedstrijd.''

Naar de wedstrijd tegen Noorwegen keken op televisie 2,1 miljoen mensen. Alle pouleduels van de Nederlandse voetbalsters zijn uitverkocht. ,,Het leeft. Ik hoop dat we de mensen tegen Denemarken weer enthousiast kunnen maken'', aldus Wiegman, die er niet bang voor is dat de speelsters er na de zege op Noorwegen te makkelijk over gaan denken.

"We moeten doen wat we al deden, en daarmee doorgaan. Ik verwacht weer een wedstrijd van heel hoog niveau, van beide teams. Denemarken is ook team dat graag wil voetballen. Af en toe kiezen ze voor de lange bal, maar ook vaak voor de voetballende oplossing.''

Denemarken won de eerste wedstrijd zondag met 1-0 van België. Nederland en Denemarken treffen elkaar in het stadion van Sparta in Rotterdam.