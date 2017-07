De 24-jarige Italiaanse verdediger kost de finalist van de Champions League volgens media ongeveer 12 miljoen euro.

De Sciglio is afkomstig uit de jeugdopleiding van Milan, en maakte in 2011 zijn debuut in het eerste elftal. Sindsdien speelde hij 110 competitiewedstrijden.

De Sciglio speelde tot dusverre 31 interlands voor Italië. De voetballer maakte in 2014 deel uit van de WK-selectie en in 2016 van de EK-selectie.