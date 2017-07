Dat gebeurde na een kleine 20 kilometer. Barguil, de drager van de bergtrui, werd opgewacht door een aantal ploeggenoten en is in achtervolging op het peloton.



Kittel moest nogmaals van de fiets en werd, nadat ook hij weer was aangesloten bij het rustig rijdende peloton, behandeld door de Tourarts aan een bebloede schouder. De Duitser is de drager van de groene trui.

Volg hier de loodzware zeventiende etappe van de Tour op de voet.

Chute sans gravité pour Cummings qui termine... dans un champ ! / Cummings crashed... in a field, no troubles for him #TDF2017 pic.twitter.com/n6eK0xvIU8