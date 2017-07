'Soms word je duizelig, het kan interessant worden'

"Op zo'n hoogte krijg je last van zuurstofschuld. Je merkt het soms niet echt, maar je gaat gewoon langzamer. Je ziet op je meter ook dat je minder watt trapt. Soms word je zelf wat dizzy", aldus Ten Dam, die dinsdag een fantastische dag had, in een vooruitblik bij de NOS.

"De renners die lang op hoogtestage zijn geweest zijn vandaag in het voordeel vandaag, al zijn we nu wel al bij de zeventiende etappe aanbeland, dus dat is ook al weer lang geleden. Je ziet in ieder geval altijd verschil in vergelijking met een koers op zeeniveau of eentje tot een hoogte van 1500 meter. Het gaat interessant worden."

Volg de zeventiende etappe hier vanaf 12:10 uur live via onze uitgebreide livewidget.