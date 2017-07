Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Wijnaldum bezorgt De Boer nederlaag

29 min geleden

Frank de Boer heeft met Crystal Palace zijn meerdere moeten erkennen in het Liverpool van Georginio Wijnaldum. The Reds waren in Hong Kong met 2-0 te sterk voor de Londenaren.