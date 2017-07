"Crazy, ongelooflijk. Ik win een etappe met de Galibier. Ik heb er geen woorden voor", stelde de voormalig schansspringer direct na de finish in gebrekkig Engels.

Lees ook op telesport.nl:

- Roglic laat Lotto-Jumbo juichen

- Roglic doet Lotto-Jumbo versteld staan

- Verhoeven: 'Roglic is gewoon een topper'

- Aru verliezer van de dag

Primoz Roglic Foto: ANP

"Dit ga ik nooit meer vergeten. Ik kan al de gevoelens die nu door mijn lijf gieren nog even niet verwerken. Ik zal later pas snappen hoe hoe groots dit is geweest."

Roglic had de etappe van woensdag al lang geleden aangestipt. Veel familieleden en vrienden waren dan ook overgekomen uit Slovenië. "Ik zag overal vlaggen van mijn buren en vrienden. Te gek gewoon."

Bekijk hier de uitslag van de etappe en de diverse klassementen.