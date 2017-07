"Dit is grandioos. Voor hem én het team. Hij is gewoon een topper. Dat laat hij nu maar weer eens zien, al wisten wij dat allang", aldus Verhoeven na de zeventiende etappe in gesprek met de NOS.

Primoz Roglic komt juichend over de streep. Foto: Reuters

Met name de manier waarop Roglic won, had indruk gemaakt op de ploegleider. "Hij had deze rit al lang geleden aangestipt. Gisteren kenden we door het uitvallen van George Bennett echter een rotdag. We hadden Primoz eigenlijk een soort van rustdag willen geven, maar nu moest hij toch aan de bak. En vandaag rijdt hij alsnog de hele dag voorop en houdt hij in de slotfase gewoon de favorieten achter zich."

LottoNL-Jumbo kwam naar de Tour met de ambitie om etappes winnen: "Ja, en dus is onze Tour nu geslaagd. Dat het een etappe betreft met allerlei Alpenreuzen als de Galibier maakt het extra mooi. Het voelt gewoon super. Hopelijk staat de champagne al koud."

