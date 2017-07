Telesport VIDEO- Samenvatting 17e Tourrit: Roglic bezorgt Lotto-Jumbo eerste ritzege, Froome blijft leider

46 min geleden

De Sloveen Primoz Roglic heeft LottoNL-Jumbo de winst bezorgd in de zeventiende etappe, een loodzware Alpenrit met aankomst in skidomein Serre Chevalier. Voor zijn Nederlandse ploeg was het de eerste ritzege in de Tour sinds Lars Boom in 2014 een etappe won. De Brit Chris Froome behield de gele...