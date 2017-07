Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Formule 1 kiest voor halo-cockpit

56 min geleden ANP

Coureurs in de Formule 1 rijden volgend seizoen in een zogenoemde halo-cockpit. Dat is woensdag besloten tijdens een bijeenkomst van een strategiegroep van deelnemende teams aan de bekendste competitie voor racewagens.