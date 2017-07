„Ik kende een mindere dag, maar ik denk niet dat ik aan het einde van mijn krachten ben. De Tour eindigt pas op zondag en ik blijf geloven in mijn kansen. Zeker op de Izoard die me normaal goed ligt. Op de Galibier waren we boven de 2000 meter hoogte toen de aanvallen kwamen. Ik had de energie niet om te reageren. Dat is koers: je moet aanvaarden dat je soms ook eens kunt verliezen.”

Bekijk hier de uitslag van de etappe en de diverse klassementen.