Luiten: ’Vorm kan zo weer terug zijn’

Zo won Nederlands beste golfer het KLM Open in 2013 op de Kennemer in Zandvoort in harde regen en wind. „Als ik de ballen goed sta te raken, is er van alles mogelijk. Natuurlijk verkeer ik dit jaar niet in de allerbeste vorm, maar ik weet ook dat het zo weer terug kan zijn. Het eerste doel is het weekend halen, daarna zien we verder.”

Luiten boekte dit seizoen slechts één toptien-klassering en bekent dat hem dat mentaal zwaar valt. „Als het lekker loopt, heb je zelfvertrouwen en zit je vanzelf lekkerder in je vel. Dan loopt zo’n seizoen ook wat fijner. Nu is het zo dat je sneller vermoeid bent, vooral geestelijk. Zo werkt het nu eenmaal”, aldus Luiten.

Tevens liet de Zuid-Hollander weten dat hij even een break heeft genomen met zijn mental-coach Chris Henry. „Na het Ierse Open heb ik het even op hold gezet. Ik merkte dat ik sommige momenten weer té veel er mee bezig was en dat is ook niet goed. Dat neemt niet weg dat ik hem weer kan bellen, als ik er weer aan toe ben, maar voor nu zijn we even gestopt.”