Chris Froome (R) en Rigoberto Uran (L) in actie in de afdaling van Col du Galibier tijdens de zestiende etappe van de Tour de France tussen La Mure en Ser Chevalier.

'Froome eerzuchtig om op iconische Izoard te winnen'

23 min geleden

Vandaag gaat toch alles anders zijn in de Ronde van Frankrijk. In de laatste bergrit moeten Romain Bardet, Rigoberto Uran en Fabio Aru alles of niets spelen. Dit is hun laatste mogelijkheid om deze Tour alsnog te winnen. En natuurlijk ruiken zij kansen. Tot dusver heeft Chris Froome op de aankomsten bergop in deze Tour (Planche des Belles Filles en Peyragudes) alleen maar tijd verloren.