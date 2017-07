18e rit: Briancon – Izoard: 179,5 km (bergrit)

Het zwaartepunt ligt overduidelijk in de tweede helft van de rit. De etappe kent een relatief vlakke aanloop. Na 52 kilometer wordt begonnen met de beklimming van de Côte des Demoiselles Coiffées (derde de categorie), maar dat is vergeleken met wat er nog komen gaat een peulenschil voor de renners. De strijd tegen de hoogtemeters van de Col de Vars (eerste categorie) en vervolgens de aankomst op de de Col d'Izoard (buitencategorie) gaan voor heel wat meer opschudding zorgen.

Boogerd

Boogerd kijkt uit naar de rit, al had hij graag nog een aanpassing aan het parcours gezien. "Het is prachtig dat de Tour-organisatie nu voor het eerst de finish op de top van de Col d’Izoard heeft getrokken, maar ik had in deze bergrit graag nog een col meer gezien. Alleen de Vars en Izoard vind ik voor wat de Fransen een koninginnenrit noemen een beetje lafjes, al is de Izoard wel een steile, zware klim."

De voormalig prof van Rabobank heeft persoonlijk goede herinneringen aan de Izoard. "In 1997 reed ik dezelfde finale in een rit in de Dauphiné. Alleen was toen de finish niet op de top maar na de afdaling van de Izoard in Briancon getrokken. Bergop reed ik destijds Richard Virenque eraf. Dat vond ik destijds heel bijzonder. Dit was mijn eerste grote prestatie in het hooggebergte. Ik eindigde die Dauphiné destijds als vierde."

Boogerd verwacht dat Chris Froome, Fabio Aru, Romain Bardet en Rigoberto Uran elkaar gaan bestrijden voor de bloemen. "Natuurlijk gaan we vandaag de beste klimmers en klassementsrenners zien. Laten we hopen dat iedereen hier ook voor de ritzege gaat. Op zo’n heroïsche aankomst hoort een wereldtopper te winnen."

