De ploeg van bondscoach Bruce Arena won de kwartfinale in Philadelphia met 2-0 van El Salvador. Beide Amerikaanse doelpunten vielen laat in de eerste helft; eerst scoorde Omar Gonzalez en op slag van rust maakte Eric Lichaj de tweede treffer.

De ploeg van de VS speelt zaterdag in de halve finale in Dallas tegen Costa Rica. De Midden-Amerikanen, met aanvoerder Bryan Ruiz (oud-FC Twente en PSV) versloegen buurland Panama in de kwartfinales met 1-0. Schlemiel van het duel was Aníbal Godoy. De middenvelder van Panama kopte in de 77e minuut een vrije trap onhoudbaar achter zijn eigen doelman.