"Thomas is een vrije geest", vertelt de voormalig international van Duitsland aan Bild Zeitung. "En die vrijheid moet hij ook voelen. Hij is een idool, en tevens de ziel en de toekomst van Bayern. Dat moet de club begrijpen."

Volgens Sammer moet het bestuur van zich laten horen als Müller in de verdrukking komt. "Rummenigge en Hoeneß moeten duidelijk maken hoe belangrijk een type als Müller voor de club is."

Lees ook op telesport.nl:

- Robben wint 'shirtrel' van Rodriguez

Sammer zag Jamdes Rodriguez debuteren in het oefenduel met Arsenal (1-1) en was niet heel erg onder de indruk. Een concurrent voor rechtsbuiten is hij in ieder geval Rodriguez niet. "Hij is wat gemankeerd. Rodriguez kan niet op de flanken spelen. Daar ontbreekt hem de snelheid voor. Hij heeft veel creativiteit, maar als je hem volgt, zie je dat hij weinig kansen voor zichzelf creëert."

De 26-jarige Colombiaan werd onlangs door Bayern voor twee seizoenen gehuurd van Real Madrid. De Duitsers hebben ook een optie top koop bedongen. Rodriguez, topscorer van het WK 2014, werkte eerder met trainer Carlo Ancelotti samen bij Real Madrid.