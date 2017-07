'Uran is niet tevreden met podiumplaats'

"Rigoberto is niet tevreden met een podiumplaats", zegt zijn Cannondale-ploegleider Jonathan Vaughters. "En de ploeg ook niet. Het gaat ons om winnen. Of dat nu lukt of niet."

De Sporza-verslaggever vroeg Vaughters of Uran zich woensdag had gespaard voor de rit van donderdag. "Hij heeft zich gespaard voor zijn huwelijk", grapte de Amerikaanse oud-renner. "Rigo is een heel intelligente renner met een heel goed instinct en hij kan zijn concurrenten goed lezen."

"Rigo is geen enorme menselijk long, zoals Froome. Hij heeft veel lef en grinta en weet hoe hij een koers moet rijden. Als hij zich zou sparen, dan zou hij dat met een heel goede reden doen."

