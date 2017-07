ADO haalt Hooi terug naar Nederland

Hooi maakte in 2012 bij NAC zijn debuut in het profvoetbal. Daarna kwam hij ook uit voor het Deense Viborg, FC Volendam en het Cypriotische Ermis Aradippoen. De international van Curaçao won eind juni nog met zijn land de Caribbean Cup. In de eindstrijd tegen Jamaica bezorgde hij zijn ploeg de zege door twee keer te scoren (2-1).

Gecharmeerd

Manager voetbalzaken Jeffrey van As kent Hooi nog uit zijn periode als directeur bij NAC. "Daar was ik altijd gecharmeerd van hem", zegt hij op de clubsite. "Hij is een speler die voorin op meerdere posities uit de voeten kan. Elson kan ook zijn doelpunten meepikken, zoals hij bewees tijdens de Caribbean Cup."

Elson Hooi (links) in actie in het shirt van Curaçao. Foto: EPA

"We hadden al een tijdje contact gehad en nu sta ik hier", reageert Hooi. "ADO Den Haag is een hele leuke club met een mooi stadion. Ik sta te popelen om te beginnen. En ik ben topfit, want ik heb afgelopen tijd veel gespeeld met nationale ploeg."