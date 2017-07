Barguil zeker van bergtrui, mits hij Parijs haalt

Zijn voornaamste belager, de Sloveen Primoz Roglic, had donderdag in de achttiende etappe met finish op de Col de Vars punten moeten pakken om zijn achterstand te verkleinen. Dat gebeurde niet, waardoor de Fransman van Sunweb drie dagen voor het einde al zeker is van de eindzege.

Barguil moet nog wel zondag de eindstreep in Parijs halen. Hij wordt de opvolger van de Pool Rafal Majka en is de eerste Fransman sinds Thomas Voeckler in 2012 die de bolletjestrui wint.

