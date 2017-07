'Contador zei tegen Mollema dat hij te hard ging'

Mollema maakte in de 18e etappe van de Tour de France de hele dag deel uit van de kopgroep, maar werd op de slotklim ingehaald door de groep met favorieten. Daaruit was Contador net, in het spoor van Warren Barguil, weggereden. Mollema wachtte even op zijn kopman en draaide vervolgens de gashendel open om Contador een eindje op weg te helpen.

"Ik hoorde Contador toen tegen Mollema zeggen dat hij langzamer moest rijden", vertelde Barguil. De Fransman van Team Sunweb wist toen genoeg en zette opnieuw aan om vervolgens solo over de finish te komen voor zijn tweede dagzege.

