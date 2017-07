premium

Ten Dam: 'Warren een echte bergkoning'

50 min geleden ANP

De winnaar van de bolletjestrui in de Tour is dit jaar een echte bergkoning. Dat zei Laurens ten Dam donderdag vol waardering over zijn ploeggenoot Warren Barguil, die donderdag op de Col d'Izoard zijn tweede ritzege boekte. De Fransman, die naar verwachting na dit jaar Team Sunweb verlaat, is meteen ook zeker van winst van het bergklassement. Ten Dam: ,,Ik las in het rondeboek dat die trui ook eens gewonnen is door Anthony Charteau, maar Warren is van een andere orde. Deze gaat echt meetellen in de Franse wielergeschiedenis.''