FC Utrecht nu wel verder in Europa

31 min geleden

FC Utrecht gaat verder in de strijd om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. De Domstedelingen waren donderdagavond thuis met 3-1 te sterk voor Valletta FC. Dat was ruim voldoende na de 0-0 vorige week op Malta. Door dit resultaat staat FC Utrecht, dat vanwege het EK vrouwen in Waalwijk speelde, in de derde voorronde van de Europa League.