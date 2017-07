Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Blamage Galatasaray in Europa

53 min geleden ANP

Galatasaray is donderdag al in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld. Zonder de vertrokken Wesley Sneijder kwam de club voor eigen publiek niet verder dan een gelijkspel tegen Östersund (1-1). Galatasaray verloor vorige week de uitwedstrijd in Zweden al met 2-0.