De Afrikaanse voetbalbond is bijeen in Afrika

Goed nieuws voor Europese voetbalclubs

Gisteren, 23:30 ANP

De eerstvolgende editie van de Afrika Cup telt in 2019 niet 16 maar 24 deelnemers. Het toernooi in Kameroen gaat bovendien niet in januari maar in juni van start. Dat heeft het uitvoerend comité van de Afrikaanse voetbalbond donderdag besloten tijdens een bijeenkomst in het Marokkaanse Rabat.