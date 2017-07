premium

Balende aanvoerster Oranje accepteert wissel

35 min geleden ANP

Balend stapte aanvoerster Mandy van den Berg van de Nederlandse voetbalsters donderdag al na amper 55 minuten spelen in de EK-wedstrijd tegen Denemarken (1-0) naar de kant. De centrale verdedigster werd, net als zondag tegen Noorwegen, vroegtijdig gewisseld door bondscoach Sarina Wiegman. ,,Natuurlijk baal ik daarvan. Iedereen wil spelen en op het veld blijven staan, ik ook. Maar het is de keuze van de bondscoach en die moet ik accepteren'', zei Van den Berg. ,,En we hebben weer gewonnen, dat is het allerbelangrijkste.''