Pijn bij Martens na 'rotschop'

,Het was niet verstandig om door te gaan en we hebben gelukkig goede speelsters op de bank zitten'', zei Martens, die na afloop wel even boos naar Troelsgaard hinkelde. ,,De afgelopen maanden speelde ik met haar in Zweden samen bij Rosengard, daarom vond ik dit niet zo netjes van haar. Ze zei dat ze de bal speelde. Of ze dan naar de opticien moet? Ja, dat denk ik wel. Mijn enkel is nu heel stijf en dik. Maar het moet wel goed komen voor de wedstrijd maandag tegen België'', aldus de nummer elf van Oranje.