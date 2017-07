,,Mijn mooiste redding? Pfff, dat waren er zoveel, ik moet ze allemaal nog eens terugzien. Het mooiste vond ik vooral toen de scheidsrechter affloot.''

Van Veenendaal werd na haar glansrol zelfs uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. ,,Al die aandacht, ik houd daar niet zo van. Ik ben geen keeper die graag wil dat ze over me praten. Ik wil gewoon alles doen om de ploeg het beste resultaat te bezorgen. De ene keer ben ik wat harder nodig en de volgende wedstrijd weer een ander. Dit was, net als tegen Noorwegen, een echte teamprestatie. Het ging niet allemaal even mooi, maar de grootste winst is toch vooral dat we wél de punten hebben binnengehaald. Ik had na zo'n vijftig minuten door dat het steeds moeizamer ging en dat ik een steunpunt achterin moest zijn. Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen.''