Ajax legt 12 miljoen op tafel voor Richarlison

In Amsterdam ligt een vijfjarig contract klaar voor de Braziliaan. Als het Ajax daadwerkelijk lukt om de jeugdinternational vast te leggen, realiseert Fluminense de op een na grootste uitgaande transfer van de club ooit. Alleen AS Roma betaalde in het seizoen 2016/’17 meer (voor Gerson) dan de 12 miljoen euro die Ajax op tafel legt: 16,6 miljoen euro.

