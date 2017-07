Vierde Tour-zege Froome lijkt zonder glans te worden

Helaas heeft Froome het geel in deze Tour vooral grijs gekleurd. Geen moment toonde hij zich meedogenloos richting zijn concurrenten. Sterker, aan de voorsprong die hij op de eerste juli in de openingstijdrit in Düsseldorf pakte, dankt hij nog altijd het minieme verschil waarmee het maillot jaune nu om zijn ranke schouders hangt. Bergop heeft hij in deze ronde nooit zijn tred gevonden. In de Pyreneeën was hij kwetsbaar, in de Alpen kon hij controleren. Iets extra’s zat er niet in.

