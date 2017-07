Ten Dam over succes Team Sunweb: 'Mooiste jaar uit carrière'

Laurens ten Dam moest even in zijn ogen wrijven, na eerst een Giro d’Italia met Tom Dumoulin als winnaar en nu dit geweldige Tour-succes. „Het houdt maar niet op. Dit is het mooiste jaar uit mijn carrière, met zoveel succes in beide grote rondes die ik dit jaar gereden heb.” Daarna maakte hij meteen iets duidelijk: „Nee, ik rijd echt geen Vuelta, dan ben ik op vakantie.”

De 36-jarige routinier kon zijn oren nauwelijks geloven toen hij in zijn oortje doorkreeg dat Barguil op weg was naar de ritzege op de Izoard. „Als je iedereen er op deze loodzware col afrijdt, bewijs je dubbel en dwars dat je de beste klimmer van deze Tour bent. Deze zege geeft zijn bollentrui nog meer waarde. Wij zaten eerder af te zien en hij zat gewoon grapjes te maken. Deze jongen is zo verschrikkelijk goed.”