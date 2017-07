LIVE TOUR - Volg de 19e rit van minuut tot minuut

19e etappe: Embrun – Salon-de-Provence, 222,5 kilometer (vlakke etappe)

Foto: Le Tour

Volg de negentiende etappe hier live via onze uitgebreide livewidget.



Vanuit Embrun gaat de Tourkaravaan naar het zuiden, waar Salon-de-Provence voor het eerst etappeplaats is. In het begin van de rit rijdt het peloton nog redelijk op hoogte met beklimmingen van de Col Lebraut en de Côte de Bréziers, hellingen van rond de 1000 meter hoogte en geklasseerd in de derde categorie.



Op 45 kilometer voor de streep volgt nog de Col du Pointu, ook van de derde categorie en met de top op een hoogte van 500 meter. Daarna gaat het richting kust en eindigt de rit in Salon-de-Provence, dat in het binnenland 30 kilometer schuin boven Marseille ligt.



Michael Boogerd Foto: HOLLANDSE HOOGTE

Het lijkt een rit voor aanvallers, ook al omdat er niet veel sprintersploegen meer zijn, die het peloton bij elkaar kunnen houden. "We zitten in de Provence en weten dat de Mistral hier nog wel eens huis kan houden", zegt Michael Boogerd.



"Dus er is wel een kans dat er waaiers komen. Op papier is het een rit voor de sprinters. Al leert de geschiedenis ons ook dat een vlakkere rit op de laatste vrijdag vaak een kans biedt voor aanvallers. Zo zat ik in 2007 in mijn laatste Tour op de laatste vrijdag ook nog in de beslissende ontsnapping. Als ik het toen wat slimmer had gespeeld, had er die dag meer ingezeten. Dus aanvallers opgelet, wellicht krijgen jullie hier ruimte."

