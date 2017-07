Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Lukaku wint meteen krediet bij United-fans

29 min geleden ANP

Manchester United heeft bij het toernooi om de International Champions Cup een tikje uitgedeeld aan aartsrivaal Manchester City. In het Amerikaanse Houston was United met 2-0 te sterk voor City. De treffers kwamen in de eerste helft op naam van aanwinst Romelu Lukaku en Marcus Rashford.