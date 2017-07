'PSG lijkt akkoord met Sanchez te naderen'

Volgens de Franse krant L'Equipe nadert de Chileense aanvaller een persoonlijk akkoord met Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht wil Sanchez (28) het liefst voor meerdere seizoenen binden, waar de aanvaller zelf een voorkeur heeft voor drie jaar. Ook over het salaris (de eis van Sanchez zou 16 miljoen euro zijn) zijn beide partijen nog niet tot overeenstemming gekomen.

Woensdag zei Wenger nog dat hij er vanuit gaat dat hij ook komend seizoen over Sanchez kan beschikken. "De club heeft de beslissing genomen hem aan zijn contract te houden", aldus de Fransman.

"We hebben twintig jaar op rij in de Champions League gespeeld, ook de zeventien jaar voordat Alexis bij ons kwam. Hij kan er voor zorgen dat we de Champions League weer halen", reageerde de coach op de uitspraak van Sanchez dat hij op het hoogste Europese niveau wil uitkomen.