Dat zegt Nijland tegenover Dagblad van het Noorden. "Het is in ieder geval reëel te veronderstellen dat Tibbling een dezer dagen de club gaat verlaten", zegt Nijland. "We zullen er linksom of rechtsom wel uit gaan komen met een club."

De Groningse krant weet dat de 22-jarige Zweed in de belangstelling staat van het Deense Brøndby IF. Tibbling ontbrak vrijdagochtend al op de training van de ploeg van Ernest Faber.