Tom Dumoulin rijdt Vuelta niet

Dumoulin kiest op weg naar het WK in Noorwegen (in september) voor de koersen Clasica San Sebastian, Binck Bank Tour (voorheen de Eneco Tour) en de WorldTour-wedstrijden in Montreal en Quebec. Wilco Kelderman zal als kopman van Sunweb aan de start van de Ronde van Spanje verschijnen.

Teleurstellend

In 2015 begon Dumoulin na de Vuelta, waar hij tot de voorlaatste dag leider was, vermoeid aan het WK in Richmond. In de tijdrit bleef hij op een (voor hem) teleurstellende vijfde plaats steken. In 2016 bouwde hij zijn hele programma rond de olympische tijdrit.

Gedoseerd

De Limburger legde dit voorjaar al een piek met een trainingskamp in Zuid-Afrika richting de Tirreno. Vervolgens ging hij naar Sierra Nevada en Tenerife om te kunnen pieken tijdens de Giro d'Italia. Met San Sebastian, Binck Bank Tour, Quebec en Montreal, het WK en mogelijk nog de Ronde van Lombardije rijdt Dumoulin een langer, maar een beter gedoseerd blok waarin hij zich ook nog verder kan ontwikkelen als eendagsrenner.

