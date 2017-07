De Nederlandse leverde donderdag tijdens La Course een wereldprestatie door met overmacht de eerste rit van op haar naam te schrijven.

De wielrenster van Orica-Scott degradeerde haar concurrenten tot figuranten door met een voorsprong van 43 seconden te zegevieren op de Alpenreus. Ze was zelfs sneller dan de meeste mannen, die later op de dag de klim van de buitencategorie beklommen.

Foto: Strava

Van Vleuten kwam tijdens de monsterlijke laatste vijf kilometers van de beklimming (in totaal 14 kilometer à 7,3 procent) tot een gemiddelde snelheid van 19,2 kilometer per uur. Goed voor een tijd van 15 minuten en 34 seconden.

Alleen ritwinnaar Warren Barguil en nummer drie Romain Bardet waren volgens Strava sneller dan de Nederlandse. Beiden Fransen deden ongeveer 13:50 over het segment, al moet gezegd worden dat niet elke renner in de Tour de France de sport-applicatie gebruikt en anderen dus mogelijk ook sneller zijn geweest.

Foto: credits

Renners als Damiano Caruso, Tiesj Benoot, Laurens ten Dam, Timo Roosen en Oliver Naesen zijn echter wel actief op Strava en waren allemaal aantoonbaar langzamer dan Van Vleuten. Ter verdediging van de mannen: zij hebben er al bijna drie weken koers op zitten en sommigen van hen hadden zich als knecht al leeg gereden in aanloop naar de slotklim. Bovendien was de rit van de vrouwen een stuk korter.

La Course wordt zaterdag afgesloten met een achtervolgingskoers. Van Vleuten start in Marseille (in aanloop naar de tijdrit van de mannen) met een voorsprong van 43 seconden. Alleen de top 20 van donderdag doet mee.