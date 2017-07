"Het houdt de gemoederen kennelijk nogal bezig. Ben ik nu een Groninger of een Fries!?", aldus Mollema, die is geboren in het Groningse Zuidhorn, met een knipoog op Twitter.

De 30-jarige wielrenner van Trek-Segafredo, die zondag de vijftiende etappe van de Tour de France op zijn naam schreef, geeft zijn fans vier opties:

- Groninger, want geboren/getogen - Fries, want (groot)ouders - Groningse Fries - Friese Groninger

Het eerste antwoord geniet bij het merendeel voorlopig de voorkeur, maar er kan nog worden gestemd.

De discussie ontstond nadat het Friesch Dagblad deze week een ingezonden brief van Mollema's Friese opa publiceerde. Pake baalde van het feit dat zijn kleinzoon consequent Groninger wordt genoemd. "Iemand die in China wordt geboren, is toch ook niet meteen een Chinees?''