"Ik ben er 100 procent van overtuigd dat er een betere oplossing is dan de halo. Er is geen enkele reden om met haastwerk iets in te voeren dat we later gaan berouwen", tekent Auto Motor Und Sport op uit de mond van de Oostenrijkse F1-legende.

F1 2018 Drivers headshots be like... #Halo pic.twitter.com/hB1sb1r6p0 — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) 20 juli 2017

"Het is absoluut de verkeerde beslissing. Natuurlijk moet de veiligheid verbeterd worden, maar we hebben het aeroscreen van Red Bull, het shield van Ferrari en de halo geprobeerd en geen van allen heeft 100 procent overtuigd. We moeten in zo’n geval de juiste beslissing nemen en de halo is die niet."

De 68-jarige Lauda, die gedurende zijn loopbaan drie keer wereldkampioen werd, vindt bovendien de look van de constructie niets. "De esthetiek van de halo is dodelijk. Het maakt het DNA van een Formule 1-wagen kapot. Het risico dat een coureur loopt, is nu al minimaal. De coureur kan van tevoren beslissen of hij daar genoegen mee neemt of niet. De rijders die dat willen, stappen in en leven met die keuze."